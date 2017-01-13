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Счет на пальцах - до бесконечности

Как не ограничиться числом 10
Фото: pakemanprimary.co.uk Фото: pakemanprimary.co.uk
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Знаете ли вы, что число десять не является пределом при счете на пальцах? До скольки можно посчитать на пальцах? На первый взгляд ответ на этот вопрос очевиден. В конце концов, каждый из нас имеет всего десять пальцев на руках, что позволяет нам досчитать до десяти. Однако что, если число десять не является пределом при счете на пальцах?

Редакция Naked Science продолжает переводить выпуски познавательных уроков от TED-Ed. На этот раз вас ждет видео, посмотрев которое, вы узнаете, до скольки можно посчитать на пальцах на самом деле.

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