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Общество

У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию

а три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжает действовать программа переобучения пенсионеров по специальностям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В 2017 году направление на бесплатную профподготовку получат 50 приморцев, которые решат возобновить трудовую деятельность после ухода на заслуженный отдых.

Возможностьпереобучения людей пенсионного возраста появилась с внесением в конце 2013 года изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, за три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек.

Пенсионерам, желающим освоить новую специальность в другой местности края, оказывается финансовая поддержка. Это средства на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, оплата проживания на время обучения.

«Но прежде всего, оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Документ является гарантией получения работы по окончанию учебы», – уточняют специалисты.

В прошлом году за помощью в поисках работы в службу занятости обратились около 2,5 тысяч пенсионеров. Более 1,2 тысяч человек уже трудоустроены.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден, поддержка в этих вопросах граждан пенсионного и предпенсионного возраста важнакак с позиций поддержания их доходов, использования имеющегося трудового потенциала, так и с точки зрения социализации и участия их в жизни общества.

«При этом нужно понимать, что пенсионеры – наиболее уязвимая категория с точки зрения поиска работы. Даже имея большой трудовой опыт, они, порой, не могут конкурировать с сотрудниками, которые имеют более современные знания и навыки. Бесплатное переобучение по направлениям центров занятости – залог успешного трудоустройства», – считает заместитель главы региона.

В департаменте советуют всем, кто испытывает трудности при самостоятельном общении с работодателем, обращаться в центры занятости. У сотрудников накоплен большой опыт профориентационной работы с особой категорией безработных. Консультации, тренинги помогают людям снятьпсихологические барьеры, поверить в себя и получить достойную работу.

А еще стоит обратить внимание на ярмарки вакансий, в том числе специализированные. В прошлом году такие мероприятия прошли и для пенсионеров, и для инвалидов, и для неработающих женщин, долгое время занимающихся только воспитанием детей.

«Ярмарка – это наиболее эффективный метод пообщаться с представителями работодателя, презентовать себя, задать интересующие вопросы. Поэтому такие мероприятия обязательно стоит посетить», – советует директор департамента Лилия Лаврентьева.

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