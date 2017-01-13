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Политика и экономика

За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций

Это 475 инвестиционных проектов
Фото: informaplus.ru Фото: informaplus.ru
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал парламентариям страны о результатах внедрения новых инструментов развития макрорегиона – территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционных проектов, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93 процента – это частные инвестиции, а 7 процентов – государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег», - сказал министр.
По словам Александра Галушки, «за суммой в 1,3 трлн стоят 475 инвестиционных проектов». «Это новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком реализации до 2025 года. В этих рамках создается 80 тысяч новых рабочих мест. Важно, что эти новые инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73 процента из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм».
«Привлеченные за год с небольшим инвестиции на Дальний Восток – это не разовая акция. Для того, чтобы это было так, Правительством России создана и впервые в 2016 году заработала особая система институтов развития Дальнего Востока», - отметил Александр Галушка.

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