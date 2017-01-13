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В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться

Хозяин-пенсионер не мог уже заботься о себе, не то, что о питомце
Фото: Интернет Фото: Интернет
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Познакомьтесь с Синдбадом, заброшенным персидским котом, который был найден отягощенным 2,3 кг свалявшейся шерсти и выглядел ужасающе. Синдбад попал в приют в Чикаго после того, как социальный работник заметил его в доме у пожилого мужчины, который не мог заботиться о себе и тем более о своем питомце, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета". Об этом случае передает Bored Panda.

Сам кот, как выяснилось, весил чуть более 3 кг. То есть вес свалявшегося меха составлял больше половины от массы тела животного! Такая нагрузка мешала ему двигаться, так что задние лапы кота оказались атрофированы.

Освобождение кота от меховых пут заняло несколько часов. Все это время Синдбад вел себя очень хорошо, с пониманием относясь к новым, но временным мучениям.

Некоторое время кота приходилось заставлять принимать пищу. Ветеринары хотели убедиться, что его пищеварительная система и почки работают.

Теперь страдалец нашел новый дом. Поразительно, но он очень ласков к людям, несмотря на то, до какого состояния они его довели.

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