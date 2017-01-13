Созданы мыши-зомби

Зомби напоминали персонажей «Ходячих мертвецов», но были намного разумнее

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Исследователи Йельского университета изолировали участок в мозге мышей, ответственный за хищное поведение, и в результате сумели превратить грызунов в настоящих убийц, больше похожих по поведению на зомби из фильмов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Популярную механику".

Исследование опубликовано в журнале Cell. Один набор нейронов в миндалевидном теле, мозговом центре эмоций и мотивации, заставляет животное преследовать добычу. Другой набор сигналов заставляет мускулы челюстей и шеи кусать и убивать.

Ученые с помощью оптогенетики, то есть специальными сенсорами, которые активируют нейроны световой стимуляцией, изолировали и выборочно активировали каждый набор нейронов. Когда лазер был отключен, животные вели себя нормально. Но стоило включить лазер, как мыши превращались в настоящих зомби из «Ходячих мертвецов», преследуя и кусая все на своим пути, в том числе бутылочные крышки и деревянные палки.

Но аналогия с зомби справедлива лишь в определенной степени. Мыши охотились разумно, только их рефлексы и жажда убивать значительно увеличились. Более того, они не нападали на других мышей в клетке. На хищное поведение также оказывал влияние голод. Голодные мыши преследовали добычу гораздо агрессивнее своих сытых сородичей. «Система отвечает не просто за общую агрессию. Она, похоже, связана с желанием животного добыть еду», - говорит профессор Айвен де Араухо, руководитель исследования.

Исследователи также специально рассекли каждый вид нейронов. Они выяснили, что если повредить нейроны, ассоциированные с кусанием и убийством, животные кидались за добычей, но убить ее не могли. Сила укуса сокращалась на 50%. Сейчас ученые выясняют, какого рода сенсорная информация запускает эти нейронные контуры, а также исследуют, как эти два модуля - преследования и убийства - координируют друг с другом.