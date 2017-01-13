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Общество

Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто

Чистокровный британец и одноместный электромобиль нашли свое место в рейтинге популярного портала
Фото: drom.ru Фото: drom.ru
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Два владивостокских авто попали в ТОП-20 самых необычных автомобилей России по версии портала drom.ru, сообщает РИА VladNews. Каждая из этих машин - яркая индивидуальность. Одна из них - это чистокровный британец марки  Austin, а второй - это далеко не самая стандартная Toyota.

Необычный иностранный гость затерялся во Владивостоке - коренной британец Austin Allegro 1978 г.в., который последние 15 лет своей жизни стоит в пыльном ангаре без движения - и благодаря этому неплохо сохранился. «Придаст вам сильную индивидуальность, тем более в нашем городе, это не какой-нибудь попсовый Марк2 или Лаурель 78 г., которых полно ездит», - объясняет владелец, и мы ему охотно верим.

Одноместный электромобиль японской марки Toyota, рассказывает владелец, будто создан покорять городские джунгли: «Отлично подходит для ежедневных поездок на работу и за покупками. Внимание на дорогах вам обеспечено!» - говорится в объявлении. В движение его приводит мотор мощностью 60 лошадиных сил, запаса хода на одном заряде должно хватить на 50 км. Стоит японское чудо 235 000 руб.


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