Недоступная для приморцев рыба

Почему жители края рыбаков не могут позволить себе морепродукты?

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Более 4,6 млн тонн добыли российские рыбаки в минувшем году. Это лучшие статистические показатели за всю историю страны постсоветского периода и 2015 года. Две трети пойманного пришлось на долю Дальнего Востока. И как всегда в лидерах находится Приморье – каждый шестой «хвост» или килограмм улова добыт приморскими рыбаками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

– Подобный результат – не случайная удача: приморские рыбаки нарастили свои добывающие и перерабатывающие мощности, стали осваивать новые объекты водных биологических ресурсов, расширили географию промыслов, – комментирует итоги президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Могли и больше добыть, но постоянно мешали то штормовая погода (особенно на сайровой путине), то сложная ледовая обстановка (в минтаевой экспедиции).

Новое – это хорошо забытое…

Впервые за последнюю четверть века в Охотском и на севере Японского моря официально открылся промысел сардины (сельди) иваси и скумбрии в дальневосточных морях. Было поймано 4,4 тыс. и 2,8 тыс. тонн соответственно. Неплохой показатель, если учесть, что лов пока ведет только одна приморская группа компаний, которой пришлось долго готовиться к ивасевой путине. Ведь были утрачены технологии промысла, полностью пришлось создавать с нуля орудия лова – кошельковые неводы, перестраивать производство на плавбазах под эту нежную, скоропортящуюся рыбу (ее желательно перерабатывать в море из свежевыловленного сырья), готовить новую, современную рецептуру продукта (до сих пор на консервы из иваси действуют лишь советские ГОСТы). В 40-е военные и послевоенные, а также в 70-80-е годы прошлого века рыбаки ежегодно вычерпывали более миллиона тонн именно этой рыбы. К этому показателю стремимся и сегодня. Наука прогнозирует безболезненный вылов 800 – 900 тыс. тонн каждый год в ближайшее десятилетие. Еще 100 – 200 тыс. добавит возвращающаяся к дальневосточным берегам ставрида, популяция которой сейчас стремительно нарастает, и она уже повсеместно встречается в прилове.

Поскольку у иваси и скумбрии одна кормовая база с тихоокеанской сайрой, то можно с большой долей уверенности предположить значительное сокращение последней. Впрочем, это уже проявилось минувшим летом и осенью. Несмотря на упразднение квот и увеличение промыслового сезона по времени в два раза, приморцы выловили всего 7 тыс. тонн – на 3,7 тыс. тонн меньше показателя прошлого года и в четыре раза меньше уловов пятилетней давности. Из-за постоянного волнения моря и сильных ветров в Тихом океане у восточных берегов Японии и Курил косяки сайры в конце лета и начале осени редко поднимались на поверхность. Впрочем, на объеме выпуска готовой продукции это не отразилось. Наши плавбазы принимали уловы у южнокорейских и тайваньских сайроловов, а береговые предприятия покупали сырье у японских рыбаков.

Старый друг лучше

– Георгий Геннадьевич, но если одно еще не восстановилось, а другое уже сократилось, то откуда взялись рекордные уловы?

– На заседании Приморского рыбохозяйственного совета в конце декабря подвели итоги сезона. Общий вылов в регионе составил 774,8 тыс. тонн, и это на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела рыболовства краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Виктор Анисимов. По его словам, львиную долю вылова составил минтай – 88 процентов от выделенной квоты, или 334,4 тыс. тонн в живом весе. Рыбопромышленники могли выбрать все положенное, но наука на две недели раньше срока закрыла места рыбалки у западного побережья Камчатки для сохранения популяции.

Еще один важный для приморцев промысловый объект – сельдь. В минувшем году рыбаки края подняли с глубин 97,5 тыс. тонн. И если мороженый минтай отправлялся по долгосрочным контрактам на экспорт (за исключением икры и рыбной муки), то вся сельдь поступает на внутренний рынок.

Удалось взять больше кальмара: уловы составили 34,3 тыс. тонн против 5 тыс. тонн годом ранее. Крабов в уходящем году добыто 18,7 тыс. тонн, а это на 1,6 тыс. тонн больше 2015 года. Больше поймали трески, камбалы, креветок, терпуга, палтуса, наваги.

Рекордный путь красной путины

Рекордной для Дальневосточного бассейна оказалась красная путина. Основные подходы горбуши, кеты, нерки, чавычи, кижуча, гольца были на Камчатке и Сахалине. Приморье участвовало в этой путине опосредованно: несколько единиц крупнотоннажного флота работало у тех берегов на приемке уловов с прибрежных неводов и переработке рыбы. Зато 98 процентов всей рыбы на полуострове и острове в замороженном или переработанном виде поступало на материк через морские рыбные порты Владивостока и Находки. Часть мороженой продукции и красной икры осталась в Приморье, что позволило удержать цены от резкого увеличения.

А в самом Приморье в прошлом году поймали 4 тыс. тонн горбуши и кеты, в полтора раз больше, чем в предыдущий период. Это дало возможность укрепить свое финансовое положение малым и средним предприятиям восточного и южного побережья Приморья.

Рыбалка начинается и заканчивается на берегу

– На минувшем XI Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке профессиональное сообщество бурно обсуждало предстоящее выделение инвестиционных квот, или, как их еще называют, квот под новый киль. Ситуация прояснилась?

– Не только дальневосточники, но и рыбаки северных морей и Балтики справедливо опасаются, что изъятие с рынка и перераспределение 20 процентов общедопустимых уловов (ОДУ) может негативно сказаться на всей отрасли. Рыбаки опасаются, что лимиты попадут в руки недобросовестных пользователей, фирм-однодневок, которые под голословное анонсирование строительства флота будут получать реальные квоты и торговать ими. В российской истории такое уже было, ничем хорошим оно не закончилось, однажды вмешиваться в конфликт интересов пришлось даже президенту РФ Владимиру Путину. Ведь дополнительным квотам взяться неоткуда, популяция рыбы не растет стремительно. Также есть опасение, что иностранцы с помощью своих денег захотят через российских посредников захватить какую-то долю нашего рыбопромыслового комплекса и за бесценок вывозить за границу валютоемкие виды рыбы и морепродуктов.

Вопрос действительно важный. В правительстве в декабре даже проходило совещание под руководством двух вице-премьеров – Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева. Принятие окончательного решения отложено до марта. К этому сроку должен появиться внятный и прозрачный механизм перераспределения квот. Заявки на распределение инвестиционных квот можно отправлять в Росрыболовство уже сейчас. Каждая будет рассматриваться отдельно, предельно открыто, с участием экспертов. Если все будет именно так, то есть шанс приступить к обновлению флота на отечественных верфях. На эти цели направят 15 процентов ОДУ, еще 5 процентов квот используют для строительства новых береговых перерабатывающих мощностей.

Зато все рыбаки поддержали предложение о выделении с 2019 года квот сроком на 15 лет. Сейчас они закреплены за предприятиями на 10 лет.

Чего ждать в новом морском сезоне

– Приморский флот в первых числах января вышел на минтаевую путину. Чего стоит ожидать в этом сезоне?

– В четырех промысловых подзонах Охотского моря от Приморья будут рыбачить не менее 60 добывающих судов и три перерабатывающие плавбазы плюс транспорты-рефрижераторы.

В 2017 году 21 предприятие Приморья получило от науки разрешение добыть 380 тыс. тонн минтая. Об этом стало известно также на заседании Приморского рыбохозяйственного совета. По словам заведующего лабораторией минтая и сельди ТИНРО-Центра Анатолия Смирнова, на данный момент запасы минтая в Охотском море на высоком уровне. Всего в этом году в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рекомендуется к освоению 4,2 млн тонн рыбы и других объектов промысла. Традиционно приморцы выловят больше своих соседей по региону.

– А как обстоят дела с аквакультурой?

– Прибрежные предприятия буквально озадачены новым распределением участков. Стоимость каждого колеблется в пределах от 20 до 60 млн рублей. Малый и средний отечественный бизнес такие суммы не вытянет. Ведь еще нужны огромные вложения в инфраструктуру, в содержание флота и покупку топлива, в охрану морских огородов, в покупку или выращивание молоди. Такие вложения не окупятся даже за 25 лет.

Не исключено, что деньги дадут бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно заинтересованы КНР и Республика Корея. Но тогда и урожаи трепанга, гребешка, мидии, других моллюсков будут уходить за рубеж.

Впрочем, на недавнем заседании правительственной комиссии по развитию агропромышленного комплекса премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по ускоренному развитию аквакультуры. В том числе по совершенствованию законодательства в области аквакультуры. Посмотрим, что из этого выйдет. Свои предложения Минсельхоз России должен подготовить в срок до 16 февраля 2017 года.

Загадки ценообразования

– Рыбаки гордятся своими уловами, а потребители жалуются на высокие цены. На предрождественской ярмарке во Владивостоке сельдь из Охотского моря стоила по 90 рублей за килограмм, а ее алюторская сестра – по 175. Навагой с бухт острова Русского торговали аж по 250 рублей, а такой же с Сахалина по 190. Горбуша с Камчатки уходила по 140 – 180 рублей, зато нерка с полуострова под 400. К некоторым видам вроде синекорого палтуса было и не подступиться из-за заоблачной цены. Как найти компромисс?

– Вопрос ценообразования на рыбу вызывает нарекания у потребителей уже лет десять, наверное. Но кардинального решения по сдерживанию цен на рыбопродукцию так и не найдено. Рыбаки сдают свои уловы на берег по цене в два раза меньше. А потом рыба проходит через перекупщиков, таких в цепочке набирается от двух до шести. Или торговые сети накручивают, не знаю… Там, где продукция напрямую уходит потребителю, ее стоимость вполне доступная. Ведь не жалуются покупатели от вооруженных сил и Национальной гвардии, социальной сферы и стационаров здравоохранения. У некоторых рыбацких предприятий имеются собственные торговые точки, к ним всегда выстраиваются очереди. Вероятно, стоит следовать по этому пути.

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе и Минсельхозу представить предложения, которые позволят ограничить рост цен на рыбную продукцию. Остается надеяться, что будут приняты во внимание и предложения приморских рыбаков.