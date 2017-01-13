Владивостокцы скупают доллары

Курс валют на 13 января

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.49 рубля, а евро- 63.27 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

По статистике Центрального банка РФ, за 10 месяцев прошлого года объемы скупки американской валюты достигли 7,2 млрд долларов, превысив показатель 2015-го года на 110%. Аналитики отмечают, что это очень хороший показатель, однако, по их мнению, данный показатель показывает низкий уровень доверия россиян к рублю. Они при первой же возможности стараются обменять российскую валюту и держать в своих запасах зарубежные купюры.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 59.64 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 59.19 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 63.34 рубля, а продать валюту выгодно в УМ-Банке за 63.08 рубля за один евро.