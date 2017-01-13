Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике

Чиновник прокомментировал закон о "дальневосточном гектаре"

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ответил на вопрос РИА VladNews в эфире радио Sputnik. Так, сенатор прокомментировал закон о "дальневосточном гектаре", сказав, что он предназначен не только для любителей сельского хозяйства:

- Первый закон о "дальневосточном гектаре" действительно работал весь прошлый год, практически. Вот с первого февраля, уже в ближайшем будущем, "дальневосточный гектар" станет доступным для граждан всей России. До этого он в пилотном варианте только на дальневосточном регионе осуществлялся. А с первого феврали вся Россия будет в этом участвовать. Интерес, судя по социологии, к этому проекту, очень весом: от 10% до 20% граждан России не против получить бесплатную землю на Дальнем Востоке. Обращаю внимание, что эта земля выделяется в особом порядке, то есть не на основании Земельного Кодекса с массой согласований и прочих обременений. А здесь, в течение 30 дней, вы можете стать обладателем гектара. При этом не факт, что территория, которую вы получите, будет ограничена одним гектаром. Сегодня очень серьезно просматривается перспектива увеличения этого земельного участка, - сказал Анатолий Широков. - На сегодняшний день почти 24 тысячи заявок на получение гектара. Лидером выступает республика Саха-Якутия. И среди тех преференций, которые могут получить те, кто претендует на этот гектар, практически 35 мер господдержки. Из последних предложений (Александр Сергеевич Галушка его озвучил) каждому получателю дальневосточного гектара - подъемные в размере 250 тысяч рублей. Это довольно серьезно. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что закон этот уникален. Он живой. Практически на наших глазах от идеи выделения земли, которую озвучил Юрий Петрович Трутнев, до сегодняшнего целого комплекса мероприятий он вырос буквально на наших глазах. И там, в этом гектаре, найдется (место – прим. ред.) не только тем, кто хотел бы клубнику выращивать или кроликов разводить. Пожалуйста, на сайте Минвостокразития вы можете выбрать для себя готовый бизнес-план реализации. Это и автомобильные комплексы, обслуживание автомобилей, это и гостиничные комплексы и так далее, и так далее. Уже готовые бизнес-планы лежат. Вы можете их использовать. Поэтому на сегодня я как дальневосточник могу сказать: приезжайте! Это все очень интересно.

Стоит отметить, что на часть вопроса - "Планируется ли вводить какие-либо меры поддержки, которые распространялись бы на всех, кто уже сейчас живет на Дальнем Востоке, без исключения?" - сенатор так и не дал ответа.

РИА VladNews подробнее рассмотрит предложенные обладателям "дальневосточного гектара" бизнес-планы в следующих своих материалах.