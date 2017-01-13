44-летняя автоледи за рулем Daihatsu Terios Kid во Владивостоке устроила ДТП, в котором сама же и пострадала: сейчас она находится на амбулаторном лечении с сотрясением и легкой черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Утром в районе дома по Кирова,6 направлявшаяся с Енисейской на Русскую женщина не справилась с управлением своего авто и совершила опрокидывание. Кульбит привел к столкновению с автомобилем Nissan Cube, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль
Кульбиты на дороге довели до больницыВладивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.
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