Сенатор: Энерготарифы – одна из самых «кричащих» проблем Дальнего Востока

В течение трех лет тарифы будут снижать до среднероссийских

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Даже очень крупный бизнес на Дальнем Востоке «морщится» от тарифов на электроэнергию, заявил в эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. По его словам, энерготарифы – одна из самых «кричащих» проблем Дальнего Востока.

«Проблема эта появилась в силу своеобразной формы освоения территорий: очень большие расстояния, на которые нужно передавать электроэнергию. При этом энергия теряется. Потери до 16%, например, только при транспорте электроэнергии по Магаданской области. Эти территории энергетически изолированы и серьезно зависят от потребителя. Если нет крупного потребителя, то очень сложно работать и всей социальной инфраструктуре и производственной. Даже очень крупный бизнес «морщится» при таких тарифах на электроэнергию. На сегодняшний день принято решение о снижении в течение трех лет тарифов по Дальнему Востоку до среднероссийского уровня - 3 рубля 19 копеек. А масштабы можно увидеть по расчетным цифрам: до 65 % составит снижение тарифа на Чукотке, 34% - на территории Магаданской области, т.е. очень существенное».

Сенатор Анатолий Широков пояснил, как будет происходить снижение тарифов.

«Во-первых, на оптовых рынках всей страны генерирующие мощности получат увеличение тарифов. За три года это составит 1,3%, т.е. практически ничего. И все эти деньги, которые будут получены от повышения, будут преданы «Русгидро», национальному оператору, у которого в руках находятся все энергомощности на Дальнем Востоке. А эти деньги, примерно 29,5 млрд рублей будут переведены энергокомпаниям Дальнего Востока на уменьшение издержек их производства. И второй путь: как только начнет снижаться стоимость энерготарифов за счет этой финансовой помощи, обращаю внимание, что без помощи бюджета, естественно, появится возможность подключение новых потребителей электроэнергии. Это важно для среднего и малого бизнеса, которые всегда является основой для любой экономики. То есть, с одной стороны закон предусматривает снижение тарифов за счет перекрестного субсидирования, а с другой - это снижение позволит увеличить количество потребителей. Поэтому за три года планируется сделать так, чтобы энерготариф сам по себе уже работал в пределах общероссийского», - объяснил Анатолий Широков.