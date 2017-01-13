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​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет

Общий объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток - 1 триллион 325 млрд рублей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет, заявил в эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, сообщает РИА VladNews. По словам сенатора, только 94 млрд из общего объема составляют государственные инвестиции.

«Сегодня Дальний Восток становится интересным для инвестора. Вот цифры: на 9-е января общий объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток – это 1 триллион 325 миллиардов рублей. И хочу обратить особое внимание на то, что в этой огромной сумме государственные инвестиции составляют только 94 миллиарда. А в подавляющем большинстве – это средства частных инвесторов, как российских, так и зарубежных. Сегодня мы можем с определенностью говорить, как когда-то Ломоносов говорил о Сибири - как ключевом факторе развития России, Дальний Восток становится одним из таких ключевых факторов. Сегодня Россия не имеет права не придать Дальнему Востоку огромный, серьезный стимул для его развития. Поскольку роль дальневосточного, тихоокеанского региона в мировой экономике и политике очень серьезна. И теперь она сравнима с тем направлением, который мы всегда читали очень серьезным (европейское и американское), поэтому альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет», - подчеркнул Анатолий Широков.

Сенатор уверен, что развитие Дальнего Востока немыслимо без развития Арктики.

«Эти два проекта взаимосвязаны. И, кстати, один из проектов, который сегодня широко обсуждается - это Северный широтный ход, который будет иметь два базовых транспортных хаба: порт Мурманска и порт Петропавловска-Камчатского. Задача: в течение обозримого будущего наладить устойчивую транспортную инфраструктуру по Северному морскому пути, с которого, к сожалению, в девяностые годы Россия, что называется, спустилась немного южнее. Сегодня мы возвращаемся и возвращаемся очень уверенно», - рассказал Анатолий Широков.

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