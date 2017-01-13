Владивостокский пенсионер на джипе отправил невнимательную пенсионерку в больницу

ДТП произошло днем

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

66-летний владивостокский пенсионер, ехавший за рулем внедорожника Toyota Surf по улице Жигура, отправил невнимательную пенсионерку в больницу с серьезными травмами, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Как пояснили в ГАИ, 70-летняя женщина неожиданно для автолюбителя в районе дома по Жигура,48 вышла на дорогу из-за другого транспортного средства - практически под колеса джипа. Автомобилист, направлявшийся с Народного проспекта на Стрелочную, не успел затормозить - и сбил пешехода. Пострадавшую доставили в Тысячекоечную больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ушибом грудной клетки.

Авария произошла вне зоны действия пешеходного перехода.