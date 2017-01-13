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Политика и экономика

Госдума в первом чтении вывела «домашние» побои из Уголовного кодекса

Законопроект приняли почти единогласно, один депутат проголосовал против и один воздержался
Фото: jpg.wtf Фото: jpg.wtf
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Государственная дума РФ в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, которые смягчают наказание для людей, избивших своих домочадцев. Законопроект, изменяющий статью 116 УК РФ «Побои», представляла член Совета Федерации Елена Мизулина.

В самой статье УК после принятия закона произойдут минимальные изменения: исчезнут слова «в отношении близких лиц». Раньше эти слова приравнивали легкое рукоприкладство по отношению к домочадцам к насилию из хулиганских побуждений. Это позволяло карать такие действия довольно строго, до двух лет лишения свободы.

Исчезновение этих слов в законе позволит квалифицировать легкое домашнее насилие, совершенное впервые, как административное правонарушение. Повторное насилие уже в любом случае будет расцениваться как уголовное преступление.

Как пояснила депутатам Мизулина, ее законопроект исправляет возникшую несправедливость. Получается, что сейчас насилие в отношении домочадцев наказывается строже, чем насилие по отношению к посторонним людям. Если вы ударите постороннего человека, не повредив его здоровью, это считается административным правонарушением. А если сделаете то же самое со своим родственником или близким, это уже уголовное преступление, пояснила сенатор.

Объясняя смысл существующего закона (он начал действовать лишь в 2016 году), она использовала словосочетание «закон о шлепках». Подразумевается, что сейчас за простой шлепок ребенка родителя теперь могут посадить в тюрьму. По ее словам, хуже всего, что нынешний закон не позволяет прекратить уголовное дело даже после примирения сторон.

Мизулина заявила, что действующий закон грубо вмешивается в семью и является частью политики ювенальной юстиции. Она назвала существующую норму «проявлением ненависти по отношению к семье». По словам парламентария, родители всей страны выступили против нынешней практики. Как считает член Совфеда, это не значит, что они выступают за домашнее насилие — просто люди защищают традиционные ценности.

Сенатор напомнила, что любое серьезное причинение вреда здоровью будет все так же квалифицироваться по уголовному кодексу.

Законопроект вызвал дискуссию среди депутатов. Многие выражали обеспокоенность, что декриминализация побоев подстегнет домашнее насилие. Например, единоросс Оксана Пушкина напомнила, что в России ежегодно 600 тысяч женщин подвергается насилию дома, причем каждая третья страдает от регулярно (Мизулина эти цифры отрицала). Справедливоросс Олег Нилов призвал разделить ювенальный вопрос и вопрос домашнего насилия. По его словам, воспитание детей шлепками и пьяное избиение родственников нужно рассматривать раздельно. Сергей Иванов из ЛДПР просил дать информацию: был ли хоть один человек осужден за шлепок ребенка? Таких примеров ему дать не смогли.

Законопроект приняли почти единогласно, один депутат проголосовал против и один воздержался.

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