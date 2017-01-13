Владивостокцы не верят в приметы

В том числе и новогодние

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Жители Владивостока не верят в новогодние приметы. Такой вывод можно сделать из опроса, проведенного на сайте РИА VladNews.

Читателям предлагалось ответить на вопрос: «Верите ли вы в новогодние приметы?». Большинство участников опроса - 54,2% - ответили: «Нет, я вообще не верю ни в какие приметы». Еще 32,2% респондентов выбрали ответ «Иногда к ним прислушиваюсь». Только 13,7% верят в новогодние приметы и постоянно убеждаются, что они не лгут.

РИА VladNews приглашает читателей поучаствовать в новом опросе: «Планируете ли вы окунуться в прорубь на Крещение?»