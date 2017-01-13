Во Владивостоке 59-летний водитель автомобиля Toyota Succeed сбил 21-летнюю девушку во время маневра в районе дома по Давыдова, 3, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла около 7:40. Установлено, что автомобиль двигался с улицы Русской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Девушка переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, когда ее сбил поворачивающий налево автомобиль. В результате наезда она получила ушиб правой ноги и была отправлена на амбулаторное лечение.
Во Владивостоке водитель сбил девушку на повороте
Пострадавшая переходила дорогу не по пешеходному переходуВладивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.
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