В Приморье вместо коттеджей на пахотных землях выросли сорняки

Партия «Возрождение села» пожаловалась на индивидуальных застройщиков

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Товарищество индивидуальных застройщиков, взяв в аренду крупный участок пахотных земель, не вырастило ничего, кроме сорняков с человеческий рост. Не исключено, что вместо овощей на полях должны были вырасти элитные коттеджи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Выявить нарушение норм землепользования помогло обращение председателя Приморского регионального отделения политической партии «Возрождение села». Активный партиец в своей жалобе сообщил инспекторам Россельхознадзора о местонахождении неиспользуемого по назначению, т. е. для выращивания овощной и прочей продукции, сельхозучастка.

В ходе проверки выяснилось, что взятые в аренду товариществом индивидуальных застройщиков плодородные поля, площадью 6,5 гектара, расположенные в окрестностях села Кневичи Артёмовского городского округа, не распахивались в течение нескольких лет. В результате поля покрылись многолетними сорняками высотой с человеческий рост, древесно-кустарниковой растительностью. Содержание сорных растений и кустарников в структуре травостоя составляет 100 %.

По результатам разбирательства в отношении товарищества вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение норм землепользования предписано устранить.