Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки

В трех авариях пострадали три человека

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в четверг произошло 63 ДТП, из которых 33 - с материальным ущербом; в 3 авариях пострадали 3 человека. Составлено 12 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице было зарегистрировано 234 нарушения ПДД. Составлены протоколы в отношении 12 водителей авто с тонированными стеклами, 6 автолюбителей, перевозивших непристегнутых детей, 5 любителей пьяной езды. Проигнорировали правила парковки 4 автолюбителя, автомобиль одного из них доставлен на штраф-стоянку. На встречку выехали 11 автомобилей (еснпекторы ДПС составили соответствующие протоколы). 15 автолюбителей ответят по закону за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Среди остановленных водителей сотрудникам владивостокской ГАИ попались 2 должника по штрафам за нарушение ПДД.

Составлены протоколы о нарушениях в отношении 58 пешеходов, 7 водителей автобусов и 24 таксистов.