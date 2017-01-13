Волочкова дала отповедь «попам», посоветовав молиться за всех и не лезть в искусство

По ее словам, «Щелкунчик» стал первым спектаклем, который она посмотрела в детстве

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Объявить «оккультным» классический балетный спектакль «Щелкунчик» мог только священник, у которого «что-то не в порядке», считает российская балерина Анастасия Волочкова по поводу заявления новосибирского митрополита Тихона, которое вызвало новое резкое возмущение попытками иерархов Русской православной церкви навязывать свое мировоззрение россиянам и вмешиваться в другие сферы общественной жизни. «Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым», — заявила Волочкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, «Щелкунчик» стал первым спектаклем, который она посмотрела в детстве. Именно после этого она захотела посвятить себя балетному искусству. «Пусть дети, взрослые и молодёжь приходят на балет «Щелкунчик». Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это моё убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас и не лезть в светскую жизнь и искусство», — высказалась Анастасия Волочкова.

По ее словам, «Щелкунчик» стал первым спектаклем, который она посмотрела в детстве. Именно после этого она захотела посвятить себя балетному искусству. «Пусть дети, взрослые и молодёжь приходят на балет «Щелкунчик». Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это моё убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас и не лезть в светскую жизнь и искусство», — высказалась Анастасия Волочкова.

Общественный резонанс получило заявление митрополита Тихона о том, что Театру оперы и балета в Новосибирске следует сменить репертуар на время рождественских праздников. По мнению Тихона, балет «Щелкунчик» не отражает религиозной сути Рождества и, более того, является оккультным. Вместо него, как считает иерарх Русской православной церкви, необходимо показывать оперу «Рождество», созданную по заказу самой Новосибирской метрополии РПЦ.

При этом это уже не первый такой скандал, который возник с подачи правящего архиерея. В 2015 году митрополит Тихон пожаловался в прокуратуру на постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Владыку возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным между женских ног. В результате режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих, но позже оба были оправданы судом. Мездрича, впрочем, вскоре уволили.