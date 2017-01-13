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На Сахалине и Камчатке ожидают сход лавин

На случай происшествия уже создана специальная группа
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

На территории Александровск-Сахалинского городского округа Сахалинской области и 6-ти муниципальных образований Камчатского края (ГО Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецкий, Елизовский, Быстринский, Мильковский, Усть-Камчатский МР), Сахалинская область, лавиноопасно, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

Также сохраняется риск схода одиночных лавин по высокогорным районам Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей.

Дальневосточный региональный центр МЧС России рекомендует жителям и гостям региона временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов в горные районы местности. Туристам и спортсменам необходимо ограничить выход в горы, на туристические маршруты и предпринять меры для личной безопасности.

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