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Общество

Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья

В крае проходит акция "Дерево добра"
Фото: Почта России Фото: Почта России
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Около 2000 экземпляров периодических печатных изданий в новом году Почта России в Приморском крае будет доставлять в детские дома, социально-реабилитационные центры, дома престарелых, а также адресно ветеранам Великой Отечественной войны в рамках благотворительной акции «Дерево добра», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Благодаря активному участию приморцев акция «Дерево добра» собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края на общую сумму 255 тысяч рублей.

«Благотворительная акция «Дерево добра» позволяет обратить внимание общества на детей, которые растут без родителей, и помочь им получить новые знания. Приморцы также стали участниками акции «Помоги Деду Морозу» и кроме подписки на печатные издания подарили новогодние подарки от Деда Мороза для 184 детей, проживающих в детских домах Владивостока, Арсеньева, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Спасска - Дальнего, Уссурийска, а также Пограничного и поселка Горнореченский», - отметила руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Напомним, благотворительная акция «Дерево добра» проводится с 2015 года. В почтовых отделениях городов и районных центров Приморского края подготовлены подписные бланки акции «Дерево добра» на издания с указанием адреса социального учреждения. На сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra также доступен перечень учреждений и изданий, которые их воспитанники хотели бы получать. Каждый желающий может оформить подписку и внести свой вклад в просвещение подрастающего поколения. 

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