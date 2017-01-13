Обидное поражение - 1:3

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

12 января «Адмирал» провел первый в новом году в родных стенах поединок, дав старт предпоследней домашней серии. На глазах у тысяч болельщиков наши земляки уступили «Динамо» из Риги, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В этот вечер состоялся дебют в основном составе «моряков» юного центрфорварда Дениса Алексеева, который на прошлой неделе в составе сборной России выиграл бронзу молодежного чемпионата мира.

Несмотря на долгий перелет, балтийские «львы» сражались достойно. При этом они являются аутсайдерами в Континентальной хоккейной лиге.

Владивостокские хоккеисты владели преимуществом весь первый период, дважды играли в большинстве, но сами пропустили в меньшинстве. Более того, за 2.28 минуты до перерыва приморцы получили шанс на розыгрыш двух лишних игроков на льду в течение 29 секунд. Но и тут не сломались динамовцы – выстояли под градом бросков «моряков».

В начале второго периода рижане поймали хозяев на контратаке и уверенно повели в счете 0:2. «Адмирал» ответил через четыре минуты.

Однако догнать гостей не вышло. Более того, в начале третьего периода пропустили еще и третий гол – 1:3.

В январе во Владивостоке «морякам» осталось сыграть в регулярном первенстве еще четыре игры. С «Йокеритом» в субботу, 14 января, с минчанами в понедельник, 16 января, 24 января с «Медвешчаком» и 28 января со «Слованом». Весь февраль команда будет сражаться на выезде. Это будут ответственные матчи в борьбе за попадание в плей-офф.