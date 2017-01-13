Мост на остров Русский изо льда возвели в Москве

"Путешествие по России"

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» открылся в столице России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу в инстаграме пользователя @shi___ryu. Участники фестиваля "ваяли" из ледяных глыб достопримечательности городов страны.

Тема фестиваля в это году - "Путешествие по России". Участники представили взору Московский Кремль с пятью башнями-горками, съезжая с которых гости фестиваля попадают в Сибирь, в Крым и на Дальний Восток. Среди многочисленных фигур изо льда оказался и Русский мост, окруженный тиграми - именно таким видят Дальний Восток москвичи.

Все города России представлены знаменитыми образами, которые известны на всю страну.