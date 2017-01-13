Роддом № 3 Владивостока празднует свое 50-летие

Минувший год открыл новую страницу в истории акушерской службы учреждения

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Родильный дом № 3 Владивостока отмечает юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома. 50 лет назад учреждение приняло своих первых пациентов.

Как подчеркнула главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, полувековая история учреждения насчитывает много значимых событий, связанных со становлением и развитием акушерско-гинекологической службы всего Приморского края. «Третий» роддом Владивостока – не просто одно из крупнейших звеньев в системе здравоохранения региона, а учреждение со сложнейшей структурой, позволяющей оказывать многопрофильную помощь женщинам, начиная с самого раннего возраста. В его состав входит женская консультация, Центр сохранения беременности с действующим на его базе дневным стационаром, акушерское и гинекологическое отделения, взрослая реанимация и детская, оказывающая высокотехнологичную помощь малышам, отделение новорожденных и клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием и первая в Приморье ставшая участником международной программы оценки качества лабораторных исследований. Кроме того, родильный дом № 3 – единственный в системе родовспоможения Приморья, где работают круглосуточные службы УЗИ и эндоскопической хирургии.

К специалистам учреждения обращаются пациенты со всего Приморского края и даже из других регионов Дальневосточного федерального округа. Отдельное место при этом занимает гинекологическое отделение, чьи сотрудники активно внедряют в практику современные технологии, призванные помочь женщинам с заболеваниями репродуктивной сферы, стоящими на пути к счастливому материнству, угрожающими их здоровью и жизни, а порой – и жизни малышей, которых они носят под сердцем. Благодаря владению передовыми методиками, хирурги подразделения проводят уникальные операции, в том числе – органосохраняющие, связанные с удалением огромных новообразований на фоне развивающейся беременности. Средняя нагрузка на персонал гинекологического отделения составляет 12 малых и больших хирургических манипуляций в сутки, то есть свыше 4 тысяч операций в год.

Высоко востребован у женщин и акушерский стационар родильного дома. За 50 лет своей работы отделение приняло свыше 100 тысяч маленьких пациентов. При этом последние годы здесь отмечается значительный рост рождаемости. Так, в 2012 году в «третьем» роддоме появился на свет 2431 ребенок, в 2013-м наблюдался прирост в 2 % - тогда тут родились 2497 детей, в 2014-м цифра увеличилась еще на 8 %, став равной 2705, а 2015 год принес увеличение демографического показателя на 6 % и настоящий рекорд – 2878 деток.

Минувший год открыл новую страницу в истории акушерской службы учреждения. В январе 2016 года родильному дому № 3 был присвоен статус медицинской организации третьего уровня, что означает не только признание профессиональных заслуг его коллектива и технического потенциала, но и высочайшую ответственность, возложенную на занятых здесь специалистов. Ведь в соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края сюда, наравне с женщинами, выбравшими родильный дом № 3 по программе родовых сертификатов, поступают пациентки с осложненной беременностью и женщины, чьи малыши нуждаются в оказании специализированной помощи. А это требует особой подготовки от медперсонала и серьезной технической оснащенности от учреждения. По данным на 25 декабря 2016 года включительно, за минувшие 12 месяцев здесь было принято 2666 родов и 2682 малышей, включая 1307 девочек и 1375 мальчиков, в том числе – 30 двоен. Один ребенок стал в семье восьмым, трое детей – седьмыми, 7 – шестыми, 13 – пятыми, 53 – четвертыми, 297 – третьими, а 1063 - вторыми. Интересно также, что 15 % молодых мам были направлены в «третий» роддом из сельской местности.

Говоря о работе учреждения, нельзя не отметить и его коллектив. Многие сотрудники трудятся здесь с момента основания родильного дома и даже готовили его к открытию, немало и тех, кто посвятил ему более 20, 30 и 40 лет профессиональной деятельности. Присутствуют здесь и семейные династии. В штате учреждения – несколько отличников здравоохранения и тех, чьи заслуги отмечены Министерством здравоохранения Российской Федерации, органами исполнительной и законодательной власти Приморского края, администрацией и Думой г. Владивостока. 18 медицинских сестер, акушерок и врачей являются почетными донорами России.

Вклад коллектива «третьего» роддома в дело защиты здоровья нации признан также общественными организациями и Русской Православной Церковью. Так, в 2013 году главному врачу КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлане Сагайдачной была вручена первая и внеочередная Митрополичья премия «За жизнь и защиту нерожденных детей.

Активное участие роддома в жизни города и Приморского края проявляется в наличии специальных программ, реализуемых под эгидой учреждения. Примечательно, что, помимо медицинских, они призваны решать и важнейшие социальные задачи. Это, в частности, программа «Пойдем домой», направленная на борьбу с абортами и отказами от новорожденных, «Здоровое поколение будущей России», призывающая молодежь к ведению здорового образа жизни и выступающая в поддержку семейных ценностей, и «Подари родителям право на жизнь», напоминающая о том, насколько важно для людей старшего возраста регулярное посещение врачей.

Специалисты «третьего» роддома работают в тесном взаимодействии с кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, чьей первой клинической базой, собственно, и является родильный дом № 3 Владивостока. Это сотрудничество способствует изучению новых методик и их внедрению в повседневную практику, анализу сложных случаев и принятию превентивных мер. Стоит также отметить, что несколько сотрудников совмещают практическую деятельность в учреждении с работой на кафедре, воспитывая новое поколение профессионалов, которые, возможно, в будущем свяжут свою судьбу именно с этим роддомом.