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Культура

Путешествие в страну «Спасибо» совершили юные владивостокцы

Мероприятие проходило в библиотеке №7
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В приморской столице воспитанники дошкольного учреждения №39 совершили путешествие в страну «Спасибо», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  Веселое и полезное приключение состоялось в детской библиотеке №7. Здесь для юных владивостокцев был организован урок вежливости, посвященный Международному дню «спасибо», который празднуют во всем мире 11 января.

«Есть на свете особенные слова – их называют «вежливыми», а иногда «волшебными». Почему? Потому что они помогают людям, делают их жизнь добрее, светлее, человечнее», – рассказали юным гостям специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Прежде чем попасть в волшебную страну «Спасибо», ребятам пришлось преодолеть множество «препятствий». Так, вначале они познакомились с «Азбукой вежливых слов» Леонида Яхнина и подсчитали, сколько раз говорят слово «спасибо» в день. Затем дети «погрузились» в паровозик и каждый при этом произнес свое вежливое слово.

Сотрудники библиотеки прочитали ребятам доброе стихотворение про «спасибо». Малышам оно так понравилось, что они его выучили наизусть и хором повторили.

В волшебной стране «Спасибо» маленькие горожане играли в различные полезные и добрые игры, учили игрушек хорошим манерам и вежливым словам.

А девочкам особенно понравилась книга «Школа хороших манер для маленьких принцесс». В этой веселой сказке рассказывается о том, как маленькие озорницы стали настоящими принцессами.

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