Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки 11:14, 13 января Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки (Эксклюзив)
​ 10:47, 13 января ​"Адмирал" на своем льду проиграл аутсайдерам
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье 10:42, 13 января Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье
Новостная лента
Январь, 13 пятница
11:20
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
11:20
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
11:20
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
11:15
Роддом № 3 Владивостока празднует свое 50-летие
11:14
Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки Эксклюзив
11:04
Путешествие в страну «Спасибо» совершили юные владивостокцы Фото
10:54
Волочкова дала отповедь «попам», посоветовав молиться за всех и не лезть в искусство
10:53
Злоумышленники напали на приморца с ножом
10:47
​"Адмирал" на своем льду проиграл аутсайдерам
10:42
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье
10:31
Приморье останется без телевещания
10:30
Во Владивостоке «Ростелеком» разогнал скорость интернета до 150 Мбит/с
10:20
В Приморье произошло 11 пожаров
10:09
Система Глонасс во Владивостоке: Новая эра комфорта или проблем? Видео
10:09
Кто и как обманул жителей Приморья на рынке молочной продукции в 2016 году?
10:00
Приморец создал преступную группировку, которая совершила серию краж
09:49
Грузовик вылетел с трассы в Приморье
09:38
Выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен
09:38
Качество интернета скоро проверят во Владивостоке
09:34
13 января – День российской печати
09:27
Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой
09:03
Гороскоп на 13 января
09:01
18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками
08:57
Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января Адреса
08:29
Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине
08:21
В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C
07:02
Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится
06:22
Расставание закончилось кражей
05:13
Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍
04:01
16-летний школьник напал на женщину с ножом
03:22
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
02:27
За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании
01:02
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Злоумышленники напали на приморца с ножом

Подозреваемые дали признательные показания.
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 43-летнего местного жителя, который сообщил, что подвергся нападению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Как стало известно, молодые люди, угрожая потерпевшему ножом, избили его, забрали ключи от автомобиля, сотовый телефон, золотые часы, денежные средства и скрылись на похищенной автомашине с места происшествия. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму свыше 500 тысяч рублей.Полицейские составили ориентировку на подозреваемых, которая незамедлительно была направлена всем наружным нарядам. 

В ходе проведения патрулирования сотрудниками вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии похищенный автомобиль марки Nissan Note был обнаружен. В результате слаженных действий сотрудников полиции и вневедомственной охраны злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.    

comments powered by Disqus
Похожие новости
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье
10:42, 13 января 2017 Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье произошло 11 пожаров
10:20, 13 января 2017 В Приморье произошло 11 пожаров

Жертв и пострадавших нет

Приморец создал преступную группировку, которая совершила серию краж
10:00, 13 января 2017 Приморец создал преступную группировку, которая совершила серию краж

Члены группы действовали в различных районах Приморского края

Грузовик вылетел с трассы в Приморье
09:49, 13 января 2017 Грузовик вылетел с трассы в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой
09:27, 13 января 2017 Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой

Расследование продолжается

18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками
09:01, 13 января 2017 18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками

Обстоятельства случившегося выясняются

Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине
08:29, 13 января 2017 Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине

В серьезном ДТП погибли пять человек