Ученые изобретут шоколадные таблетки от инфаркта

С помощью такого лекарства можно будет избавиться от ожирения

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Американские ученые решили разработать таблетки от сердечно-сосудистых заболеваний на основе шоколада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 18 тысяч добровольцев, которые употребляли горький шоколад длительное время. Результат показал, что у большинства их них улучшилась работа сердца и нормализовалось артериальное давление.

Как оказалось, все дело в том, что в какао-бобах содержится флавоноид эпикатехин, который оказывает положительное влияние на сердце человека. Однако больше всего данное вещество содержится в горьком шоколаде, так как в других шоколадках содержится много молока и сахара, что и нейтрализует все полезные вещества. Также в какао-бобах содержаться антиоксиданты, которые избавляют наш организм от радикалов.

По словам специалистов, изучив все полезные свойства, они решили создать таблетки из шоколада. Именно такое лекарство поможет избавиться от ожирения, а также снизить риск инсультов и инфарктов. Однако в настоящее дата выпуска таких таблеток пока неизвестна.