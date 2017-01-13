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Общество

Кто и как обманул жителей Приморья на рынке молочной продукции в 2016 году?

Итоги 2016 года
Фото: омскпром.рф Фото: омскпром.рф
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

С 1 апреля 2016 года по 1 января 2017 года в Приморском крае прошли внеплановые проверки качества молока и молочной продукции на соответствие требованиям техрегламента 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: из 96 объектов, в которых были проведены проверки в регионе, 7 - это производственные объекты, 85 - оптовые и розничные торговые точки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

Какие продукты?

В 230 пробах молочной продукции 13% не соответствовали нормативам по жирно-кислотному составу и содержанию стеринов, 7% - по массовой доле жира, 3% - по содержанию микробов, по 0,8% - по афлотоксина М1 и антибиотика левомицетина.

Чаще всего бактериальная обсемененность встречается в питьевом молоке, сгущенном молоке и сметане. Фальсифицируют (добавляют растительные масла), как правило, сливочное масло, сыр, сметану, питьевое молоко, творог. Обманывают потребителя с указанием на упаковке неверного содержания жира - со сливочным маслом, питьевым молоком и сыром.

Кто виноват?

Бактериальная обсемененность в 60% случаев была характерна для предприятий, расположенных в Приморье (ООО «Милоградовское-1», ООО КХ «Бархатное»), по 20% - в Смоленской области (ООО «Промконсерв») и в Амурской области ( ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский»).

По показателям фальсификации - по 20% фальсифицированной продукции приходится на предприятия, расположенные в Московской области (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Злата», ООО «Оникс»), в Приморском крае (ООО «Усадьба», ООО «Арсеньевский молочный комбинат», КФХ ИП Олар Р.Х., ПСПК «Кневичанский», ООО «Стандарт»), 16% - в Алтайском крае (ООО «Кипарис», ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», ООО «Молпродукт», ООО «Романовский маслосыродел», ООО «Барнаульский молочный комбинат»), 8% - в Новосибирской области (ООО «Экопродукт», ООО «Болтовский маслосыркомбинат»), по 4% - в Челябинской области («Госрезерв»), в Курской области (ООО «Курское молоко»), в Новгородской области (ООО «Поддорский маслозавод»), в Республике Мари Эл (ООО «Мари молоко»), в Тамбовской области (ООО «Бондарский сыродельный завод»), в Удмуртской Республике (ООО «Ува-молоко»), в Брянской области (ООО «Брасовские сыры»), в Омской области (ООО «Маслосыркомбинат»). Из государств Евразийского Экономического союза – 4% приходится на продукцию Республики Армения.

По показателям идентификации  - 36% некачественной продукции приходится на предприятия, расположенные Алтайском крае (ООО «Кипарис», ООО «Кипринский молочный завод», ООО «Молпродукт», ОАО «ВБД»), по 21% - в Московской области (ООО «Оникс»), в Приморском крае (ООО «Милоградовское-1», ПСПК «Кневичанский»), в Амурской области (ОАО «Хладокомбинат»), 9% - в Хабаровском крае (ЗАО «Переяславский молочный завод»). Из государств Евразийского Экономического союза – 9% приходится на продукцию Республики Армения.

Несоответствие по содержанию антибиотиков (левомицетин) и афлотоксина – М1 установлено соответственно в 1 исследованной пробе молока питьевого предприятия изготовителя ООО «Хорольский хлебозавод», в 1 исследованной пробе сыра адыгейского предприятия-изготовителя ООО «Милоградовское-1».

Что сделано?

По результатам контрольно-надзорных мероприятий приостановлено действие деклараций о соответствии предприятий - изготовителей ООО КХ «Бархатное», ООО «Хорольский молочный завод». По направленным Управлением материалам Хорольским районным судом принято решение об административном приостановлении молочного цеха ООО «Хорольский хлебозавод на 14 суток. По фактам реализации молочной продукции несуществующих предприятий-изготовителей направлены материалы в УВД Приморского края для принятия мер в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оптовой торговли, ИП Крюковой М.Л., ИП Докшиной Г.В., ИП Матиенко В.С., ООО «Инкотек», ООО «Регион Восточный», ООО «Торговый клуб». В настоящее время материалы находятся на рассмотрении. В адрес Департаментов здравоохранения, труда и социальной защиты, образования и науки Приморского края, предприятий – изготовителей, Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по месту нахождения предприятий-изготовителей направлены информации о выявлении в обращении продукции несоответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям для принятия мер по предотвращению производства и использования такой продукции.

Составлено 102 протокола об административном правонарушении, забраковано 29 партий молока и молочной продукции общим объемом 69,54 кг. Основными причинами забраковки явились окончание срока годности(24 партии общим объемом 51.04 кг), отсутствие обязательной информации в маркировке продукции (3 партии общим объемом 9.8кг), отсутствие товарно-сопроводительных документов(2 партии общим объемом 8,7 кг).

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