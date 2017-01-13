Приморье останется без телевещания

Будут проводиться профилактические работы

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В понедельник, 16 января, на сети цифрового эфирного телевидения в Приморском крае будут проводится профилактические работы, в результате которых телезрителям будет недоступен телесигнал, сообщает РИА VladNews, со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

16 января с 03.00 до 07.00 во всех населенных пунктах Приморского края возможны перерывы в трансляции первого мультиплекса РТРС-1. Это телеканалы: Первый, Россия-1, МатчТВ, НТВ, 5 канал, Россия Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ, и радиостанции: радио России, Вести ФМ, Маяк.

Причина возможных сбоев – профилактические работы на сети вещания цифрового эфирного телевидения.

Также 16 января планируются кратковременные перерывы в трансляции второго мультиплекса РТРС-2 – РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ – во Владивостоке и близлежащих населенных пунктах с 03.00 до 07.00. В Арсеньеве, Артеме, Находке, Уссурийске – с 03.00 до 12.00