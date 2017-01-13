Елки или палки: жители Владивостока избавляются от новогодней атрибутики. Корреспонденты VIII канала узнали, как избавиться от новогоднего атрибута цивилизованным способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток избавляется от елок
Куда исчезают новогодние красавицыВладивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.
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