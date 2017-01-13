Владивосток избавляется от елок

Куда исчезают новогодние красавицы

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Елки или палки: жители Владивостока избавляются от новогодней атрибутики. Корреспонденты VIII канала узнали, как избавиться от новогоднего атрибута цивилизованным способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.