Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки 11:14, 13 января Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки (Эксклюзив)
​ 10:47, 13 января ​"Адмирал" на своем льду проиграл аутсайдерам
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье 10:42, 13 января Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье
Новостная лента
Январь, 13 пятница
11:20
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
11:20
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
11:20
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
11:15
Роддом № 3 Владивостока празднует свое 50-летие
11:14
Во Владивостоке произошло 63 ДТП за сутки Эксклюзив
11:04
Путешествие в страну «Спасибо» совершили юные владивостокцы Фото
10:54
Волочкова дала отповедь «попам», посоветовав молиться за всех и не лезть в искусство
10:53
Злоумышленники напали на приморца с ножом
10:47
​"Адмирал" на своем льду проиграл аутсайдерам
10:42
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморье
10:31
Приморье останется без телевещания
10:30
Во Владивостоке «Ростелеком» разогнал скорость интернета до 150 Мбит/с
10:20
В Приморье произошло 11 пожаров
10:09
Система Глонасс во Владивостоке: Новая эра комфорта или проблем? Видео
10:09
Кто и как обманул жителей Приморья на рынке молочной продукции в 2016 году?
10:00
Приморец создал преступную группировку, которая совершила серию краж
09:49
Грузовик вылетел с трассы в Приморье
09:38
Выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен
09:38
Качество интернета скоро проверят во Владивостоке
09:34
13 января – День российской печати
09:27
Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой
09:03
Гороскоп на 13 января
09:01
18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками
08:57
Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января Адреса
08:29
Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине
08:21
В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C
07:02
Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится
06:22
Расставание закончилось кражей
05:13
Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍
04:01
16-летний школьник напал на женщину с ножом
03:22
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
02:27
За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании
01:02
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Приморец создал преступную группировку, которая совершила серию краж

Члены группы действовали в различных районах Приморского края
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 9 жителей Приморского края, обвиняемых в серии краж, совершенных в составе организованной группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Ранее судимый 33-летний житель Хорольского района организовал преступную группу. К противоправной деятельности он привлек еще восемь жителей края в возрасте от 24 до 50 лет. Так, обвиняемые путем свободного доступа на территории склада в селе Благодатное Хорольского района похитили канистры с гербицидами на сумму более 670 тысяч рублей и запчасти с трактора. После совершения первого преступления, в селе Абрамовка Михайловского района обвиняемые похитили зерно сои общим весом 27 тонн на сумму свыше 720 тысяч рублей. Также злоумышленники проникли в помещение склада на территории Ханкайского района, откуда похитили 360 мешков с семенной соей весом 50 кг каждый и запчасти сельскохозяйственной техники. Потерпевшему был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. На счету организованной группы также хищения сельскохозяйственной техники в Пограничном, Хорольском и Ханкайском районах края.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности и задержаны все участники организованной группы. Возбуждено уголовное дело.

По окончании предварительного следствия кражи были квалифицированы как совершенные организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил два с половиной миллиона рублей. Доказана причастность обвиняемых к 7 эпизодам противоправной деятельности, совершенным в составе организованной группы.

Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме путем изъятия похищенного в ходе выемок и обысков. Кроме того, был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Грузовик вылетел с трассы в Приморье
09:49, 13 января 2017 Грузовик вылетел с трассы в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой
09:27, 13 января 2017 Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой

Расследование продолжается

18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками
09:01, 13 января 2017 18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками

Обстоятельства случившегося выясняются

Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине
08:29, 13 января 2017 Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине

В серьезном ДТП погибли пять человек

Расставание закончилось кражей
06:22, 13 января 2017 Расставание закончилось кражей

Проводится проверка

За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании
02:27, 13 января 2017 За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании

Подсудимым грозит наказание до 7 лет лишения свободы

Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
01:02, 13 января 2017 Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку

Пожилая женщина сама впустила в дом злоумышленника