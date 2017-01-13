Качество интернета скоро проверят во Владивостоке

Повторная проверка 2G, 3G и 4G

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Качество мобильной связи проверят во Владивостоке в 2017 году: это будет повторное тестирование после февраля 2015 года, сообщает РИА VladNews. Столица Приморья вошла в список из 110 городов в 83 регионах РФ, которые будут проверены в 2017-м. График составлен Роскомнадзором. Проверка связи форматов 2G, 3G и 4G проходит по специальной методике, утвержденной Минкомсвязи, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В 2015-2016 годах уже проходила плановая проверка в 83 городах РФ. В Приморском крае была проверена связь во Владивостоке (25 февраля 2015 года), Уссурийске (16 февраля 2016 года) и Находке (25 марта 2016 года). Результаты находятся в свободном доступе на сайте качествосвязи.рф - и наглядно объясняют, почему интернет на Дальнем Востоке России считается худшим в РФ: если с 2G и 3G в крупнейших городах ДФО, судя по карте Роскомнадзора, проблем нет, то ситуацию с высокоскоростным 4G иначе как проблемной назвать нельзя. Однако стоит учесть, что этим картам уже около 1-2 лет. И возможно, что за последнее время ситуация серьезно улучшилась. Реальность покажет проверка в 2017 году.

На данный момент проводится проверка качества услуг сотовых операторов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в столице России контроль качества связи будет проходить во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и финальной жеребьевки чемпионата мира FIFA 2018. Стоит отметить, что контроль проводился при подготовке и проведении крупных спортивных и общественно-значимых мероприятий. Во Владивостоке он проходил в рамках ВЭФ. Кроме того, контроль проводили и во время выборов в Госдуму РФ. Результаты оценки были предоставлены операторам связи для улучшения качества услуг в местах проведения мероприятий.