13 января – День российской печати

Редакция РИА VladNews поздравляет коллег с праздником

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

13 января в России отмечается День российской печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты, сообщает РИА VladNews.

Уважаемые коллеги!

Редакция РИА VladNews искренне поздравляет вас с профессиональным праздником! Во все времена пресса была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. Мы желаем вам творческого вдохновения, много сил и удачи, процветания и огромных успехов!

С праздником!