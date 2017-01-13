Владивосток рискует остаться без подержанных автомобилей. Дело в том, что с 1-го января 2017 года в силу вступил обновленный техрегламент, по которому все машины этого года, в нашей стране должны быть оборудованы специальной системой экстренного реагирования. По-другому «ЭРА-ГЛОНАСС». Иномарки, которые в других странах подстраивать под наши запросы не собираются, могут на российской границе не пройти таможенный контроль и не получить ПТС. Особенно взволновала эта тема жителей Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Система Глонасс во Владивостоке: Новая эра комфорта или проблем?
Обновленный техрегламент уже вступил в силу с 1 январяВладивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:19, 12 января 2017 Владивосток: подъемник по карьерной лестнице
Социальная мастерская возобновила свою работу в приморской столице
15:13, 12 января 2017 Фадеев во Владивостоке: в музее Арсеньева новая выставка
"В память о Саше"
14:02, 12 января 2017 Во Владивостоке появился первый аудиогид
Разработчики попытались вместить в приложение все самое интересное
13:07, 12 января 2017 Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялки
Новости спорта
17:03, 11 января 2017 Как вернуться в рабочий режим после праздников
Несколько советов от VIII канала
16:06, 11 января 2017 Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования
"Когда пойти некуда..."
12:10, 11 января 2017 Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении
Новости спорта