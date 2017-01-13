Система Глонасс во Владивостоке: Новая эра комфорта или проблем?

Обновленный техрегламент уже вступил в силу с 1 января

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Владивосток рискует остаться без подержанных автомобилей. Дело в том, что с 1-го января 2017 года в силу вступил обновленный техрегламент, по которому все машины этого года, в нашей стране должны быть оборудованы специальной системой экстренного реагирования. По-другому «ЭРА-ГЛОНАСС». Иномарки, которые в других странах подстраивать под наши запросы не собираются, могут на российской границе не пройти таможенный контроль и не получить ПТС. Особенно взволновала эта тема жителей Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.