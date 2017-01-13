Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой

Расследование продолжается

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Житель Артема обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с марта по октябрь 2016 года в городе Артеме подозреваемый при содействии бывшего работника администрации Артемовского городского округа путем обмана завладел двухкомнатной квартирой гражданина. Квартира была выделена ему администрацией города, как лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, в связи с тем, что его квартира ранее уничтожена пожаром.

В результате преступных действий подозреваемых потерпевший фактически не получил ни квартиры, ни денег в размере 3 млн рублей (стоимость квартиры).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.