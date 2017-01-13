Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января

Сегодня, 13 января, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Сегодня, 13 января, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
По наблюдениям прошлых лет погода во Владивостоке в этот день была холодной
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