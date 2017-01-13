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Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 января, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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