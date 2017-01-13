Грузовик вылетел с трассы в Приморье 09:49, 13 января Грузовик вылетел с трассы в Приморье
Качество интернета скоро проверят во Владивостоке 09:38, 13 января Качество интернета скоро проверят во Владивостоке
13 января – День российской печати 09:34, 13 января 13 января – День российской печати
Новостная лента
Январь, 13 пятница
09:49
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
09:49
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
09:49
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
09:49
Грузовик вылетел с трассы в Приморье
09:38
Выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен
09:38
Качество интернета скоро проверят во Владивостоке
09:34
13 января – День российской печати
09:27
Житель Приморья обвиняется в махинациях с квартирой
09:03
Гороскоп на 13 января
09:01
18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками
08:57
Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января Адреса
08:29
Миллион получат семьи погибших в ДТП со скорой на Сахалине
08:21
В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C
07:02
Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится
06:22
Расставание закончилось кражей
05:13
Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍
04:01
16-летний школьник напал на женщину с ножом
03:22
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
02:27
За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании
01:02
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
00:19
На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу
Январь, 12 четверг
23:04
Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке
22:21
В Амурской области скончалась новорожденная девочка
21:39
В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
20:03
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
19:05
Россию «попросили на выход» из спорта
18:17
​Юного Фадеева покажут в музее Фото
18:12
Завтра в Приморье ожидается снег
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 12 января
18:02
Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать" Фото
17:51
Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
17:50
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен Эксклюзив
17:49
Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон Фото
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Гороскоп на 13 января

У знаков сегодня будет наблюдаться повышенная активность
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями, сообщает 1001 Гороскоп. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное, следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.

Сегодня Овен будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Овен не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Овну следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Сегодня для Тельца актуальна формула: «Всё в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Тельца, и его близких. Главное для него сегодня – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Телец рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Сегодня Близнецы будут находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Им будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать их присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Близнецы и сами будут не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Близнецам приятный сюрприз.

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Рака есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – сегодня любой шаг Рака в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Сегодня звезды гороскопа наделяют Льва здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Льва, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Лев разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Сегодня Деву может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Дева, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же она выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Деве следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Сегодня Весам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Весам сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Сегодня дело, которому Скорпион посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Скорпион не будет склонен расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Сегодня Стрелец превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Стрелец сегодня будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Сегодня в Козероге может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Козерога будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Козерога. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Не исключено, что сегодня Водолею захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Водолей не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Водолея в доказательство своего превосходства.

Сегодня Рыбам могут оказаться по плечу вещи, на которые они были неспособны еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут им активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Рыбы будут точно знать, что им делать и как. Единственное «но»: они будут знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Рыб, поэтому на протяжении дня Рыбам следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января
08:57, 13 января 2017 Часть домов во Владивостоке останется без света в пятницу, 13 января

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C
08:21, 13 января 2017 В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C

По наблюдениям прошлых лет погода во Владивостоке в этот день была холодной

Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится
07:02, 13 января 2017 Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится

Изменения вступят в силу с 1 июля

Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍
05:13, 13 января 2017 Мальчик-мутант с двумя головами родился в Мексике‍

Подобные случаи рождения сиамских близнецов с одним телом на двоих встречаются раз на 200 тысяч родов

16-летний школьник напал на женщину с ножом
04:01, 13 января 2017 16-летний школьник напал на женщину с ножом

Дело передано в следственный комитет

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
03:22, 13 января 2017 Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Девушка закрыла свои социальные сети

Завтра в Приморье ожидается снег
18:12, 12 января 2017 Завтра в Приморье ожидается снег

Ночью температура воздуха упадет до -30°C