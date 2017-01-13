Гороскоп на 13 января

У знаков сегодня будет наблюдаться повышенная активность

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями, сообщает 1001 Гороскоп. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное, следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.

Сегодня Овен будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Овен не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Овну следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Сегодня для Тельца актуальна формула: «Всё в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Тельца, и его близких. Главное для него сегодня – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Телец рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Сегодня Близнецы будут находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Им будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать их присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Близнецы и сами будут не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Близнецам приятный сюрприз.

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Рака есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – сегодня любой шаг Рака в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Сегодня звезды гороскопа наделяют Льва здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Льва, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Лев разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Сегодня Деву может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Дева, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же она выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Деве следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Сегодня Весам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Весам сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Сегодня дело, которому Скорпион посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Скорпион не будет склонен расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Сегодня Стрелец превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Стрелец сегодня будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Сегодня в Козероге может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Козерога будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Козерога. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Не исключено, что сегодня Водолею захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Водолей не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Водолея в доказательство своего превосходства.

Сегодня Рыбам могут оказаться по плечу вещи, на которые они были неспособны еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут им активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Рыбы будут точно знать, что им делать и как. Единственное «но»: они будут знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Рыб, поэтому на протяжении дня Рыбам следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.