В пятницу, 13 января, температура воздуха в Приморье опустится до -20C

По наблюдениям прошлых лет погода во Владивостоке в этот день была холодной

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -6... -20C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег. Ветер слабый, с середины дня северо-западный, западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха в утренние часы -17...-19°C, во второй половине дня -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер слабый, с середины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -18...-20°C, во второй половине дня -12...-14°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха утром -14...-16°C, во второц половине дня -9...-11°C.

Историческая справка: По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 13 января была холодной. Минимальная температура воздуха в 1922 году составила −29,9 °С. Максимальная температура воздуха +1,5 °С отмечалась в 1964 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 19, метель — в 9, позёмок и туман — в 6 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (17 мм) выпало в 2006 году. Штормовой ветер (25 м/с) регистрировался в 1981 году.