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18-летняя маргиналка погибла от отравления спиртными напитками

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В Хабаровске проводится проверка по факту смерти молодой девушки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что ее 18-летняя дочь мертва. На место прибыли следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Установлено, что женщина вместе с 18-летней дочерью обустроили возле одной из промышленных баз Железнодорожного района Хабаровска ночлежку из досок, коробок и старых вещей. В течение трех дней  они злоупотребляли спиртными напитками. Вечером  женщины легли спать, а утром мать обнаружила, что дочь мертва.

В ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти на теле потерпевшей не обнаружено. По предварительным данным, смерть женщины наступила вследствие большой дозы выпитого спиртного. Установлено, что ни потерпевшая, ни ее мать нигде не работали, своего жилья в Хабаровске не имели.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

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