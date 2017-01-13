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Общество

Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится

Изменения вступят в силу с 1 июля
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года правительством Российской Федерации планировалось утверждение новых требований, касающихся правил организованной перевозки детей автобусами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю. В соответствии с ними осуществлять перевозку можно только на транспортном средстве, которое не старше 10 лет. Кроме того автобус должен оснащаться тахографом, а так же аппаратурой ГЛОНАСС.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1558 «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177» – срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится. Они начнут действовать на территории Российской Федерации с 1 июля 2017 года.

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