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Расставание закончилось кражей

Проводится проверка
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции города Биробиджан обратился 29-летний местный житель, у которого пропал сотовый телефон и деньги в размере 1000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЕАО. Мужчина предположил, что его имуществом могла завладеть его сожительница, с которой он прекратил отношения незадолго до пропажи телефона и денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предположения потерпевшего относительно лица, совершившего кражу имущества, полностью оправдались.

Часть присвоенного имущества изъята.

По данному факту проводится проверка, подозреваемая в краже понесет наказание, согласно действующему законодательству.

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