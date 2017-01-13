Расставание закончилось кражей

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции города Биробиджан обратился 29-летний местный житель, у которого пропал сотовый телефон и деньги в размере 1000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЕАО. Мужчина предположил, что его имуществом могла завладеть его сожительница, с которой он прекратил отношения незадолго до пропажи телефона и денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предположения потерпевшего относительно лица, совершившего кражу имущества, полностью оправдались.

Часть присвоенного имущества изъята.

По данному факту проводится проверка, подозреваемая в краже понесет наказание, согласно действующему законодательству.