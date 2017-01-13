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Общество

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Девушка закрыла свои социальные сети
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

С момента официального развода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой не прошло еще и месяца, однако поклонники начали поговаривать, что футболист в скором времени станет папой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В сети уже появилась информация о том, что подруга Тарасова Анастасия Костенко ждет ребенка от футболиста и собирается замуж. "Масла в огонь" подлил и тот факт, что девушка закрыла свой профиль в социальных сетях.

Отметим, что если девушка и в правду беременно, то для Тарасова это будет уже второй ребенок.

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