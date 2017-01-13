16-летний школьник напал на женщину с ножом

Дело передано в следственный комитет

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В полицию города Якутска обратилась женщина с сообщением о совершении в отношении нее разбойного нападения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Якутии.

Выехавшая следственно-оперативная группа установила, что потерпевшая вышла из магазина и направилась в сторону своего дома. Вскоре сзади ее догнал молодой человек и продемонстрировал предмет похожий на нож. Испуганная женщина передала злоумышленнику сумку, в которой находилось около 3500 рублей, после чего мужчина убежал в неизвестном направлении.

В ходе грамотных действий оперативников отделения по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» был установлен и задержан 16-летний житель города Якутска.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой). В связи с несовершеннолетним возрастом подозреваемого, уголовное дело будет передано в Следственный комитет по Республике Саха (Якутия).