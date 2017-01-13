Завтра в Приморье ожидается снег 18:12, 12 января Завтра в Приморье ожидается снег
Самые актуальные события на VladNews за 12 января 18:08, 12 января Самые актуальные события на VladNews за 12 января
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен 17:50, 12 января ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 13 пятница
03:45
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
03:45
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
03:45
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
03:22
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
02:27
За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании
01:02
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
00:19
На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу
Январь, 12 четверг
23:04
Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке
22:21
В Амурской области скончалась новорожденная девочка
21:39
В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
20:03
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
19:05
Россию «попросили на выход» из спорта
18:17
​Юного Фадеева покажут в музее Фото
18:12
Завтра в Приморье ожидается снег
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 12 января
18:02
Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать" Фото
17:51
Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
17:50
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен Эксклюзив
17:49
Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон Фото
17:39
Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи
17:35
В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа
17:28
Во Владивостоке - дефицит новостроек
17:20
Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:17
Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке Эксклюзив
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании

Подсудимым грозит наказание до 7 лет лишения свободы
Фото: Экспресс-Камчатка Фото: Экспресс-Камчатка
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Расследование гибели троих школьников в яме с кипятком завершено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РенТВ. Перед судом предстанут 5 сотрудников "Камчатскэнерго": начальник тепловых сетей филиала, начальник 1-го района тепловых сетей, а также мастер и два слесаря. По информации следствия, именно они несут ответственность за то, что три восьмилетних ребенка буквально сварились заживо.

Сообщается, что утечка воды началась за четыре дня до трагедии. Ремонтная бригада прибыла на место, откачала воду, установила хомут и прикрыла дыру листом ДСП. При этом рабочие не потрудились установить предупреждающие знаки, что, в итоге, привело к страшному происшествию.

В настоящее время всем подсудимым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Петропавловске-Камчатском 28 декабря трое восьмилетних детей провалились в канаву с горячей водой, температура которой достигала 106 градусов. Похороны детей прошли 1 января. Проститься с погибшими школьниками пришли тысячи людей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
01:02, 13 января 2017 Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку

Пожилая женщина сама впустила в дом злоумышленника

Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке
23:04, 12 января 2017 Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке

Ведется проверка

В Амурской области скончалась новорожденная девочка
22:21, 12 января 2017 В Амурской области скончалась новорожденная девочка

Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка

В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
21:39, 12 января 2017 В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми

Проводится проверка

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
20:03, 12 января 2017 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

Подробности устанавливаются

Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон
17:49, 12 января 2017 Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон

На продававшийся в Лесозаводске товар отсутствовали документы

Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:20, 12 января 2017 Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке

Проводится проверка