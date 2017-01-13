За гибель школьников ответят сотрудники камчатской компании

Подсудимым грозит наказание до 7 лет лишения свободы

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Расследование гибели троих школьников в яме с кипятком завершено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РенТВ. Перед судом предстанут 5 сотрудников "Камчатскэнерго": начальник тепловых сетей филиала, начальник 1-го района тепловых сетей, а также мастер и два слесаря. По информации следствия, именно они несут ответственность за то, что три восьмилетних ребенка буквально сварились заживо.

Сообщается, что утечка воды началась за четыре дня до трагедии. Ремонтная бригада прибыла на место, откачала воду, установила хомут и прикрыла дыру листом ДСП. При этом рабочие не потрудились установить предупреждающие знаки, что, в итоге, привело к страшному происшествию.

В настоящее время всем подсудимым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Петропавловске-Камчатском 28 декабря трое восьмилетних детей провалились в канаву с горячей водой, температура которой достигала 106 градусов. Похороны детей прошли 1 января. Проститься с погибшими школьниками пришли тысячи людей.