Завтра в Приморье ожидается снег 18:12, 12 января Завтра в Приморье ожидается снег
Самые актуальные события на VladNews за 12 января 18:08, 12 января Самые актуальные события на VladNews за 12 января
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен 17:50, 12 января ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 13 пятница
02:14
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
02:14
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
02:14
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
01:02
Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку
00:19
На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу
Январь, 12 четверг
23:04
Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке
22:21
В Амурской области скончалась новорожденная девочка
21:39
В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
20:03
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
19:05
Россию «попросили на выход» из спорта
18:17
​Юного Фадеева покажут в музее Фото
18:12
Завтра в Приморье ожидается снег
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 12 января
18:02
Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать" Фото
17:51
Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
17:50
​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен Эксклюзив
17:49
Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон Фото
17:39
Команды КВН из Приморья отправились на «Кивин-2017» в Сочи
17:35
В приморских садах и школах "фильтруют" детей из-за гриппа
17:28
Во Владивостоке - дефицит новостроек
17:20
Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:17
Бывший ректор ДВФУ ждет суда во Владивостоке Эксклюзив
17:07
В Приморье в 2016 году стало меньше СМИ
17:03
Мощный комбикормовый завод построят в Приморье
16:52
Иммунитет почти полностью зависит от наследственности, - ученые
16:41
Торговля без разрешительных документов грозит штрафами
16:30
Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:29
Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание? Эксклюзив
16:19
Владивосток: подъемник по карьерной лестнице Видео
16:08
От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
15:57
Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6 Фото
15:47
Во Владивостоке бесследно исчез мужчина еще в конце 2016 года
15:46
Ученые выяснили, почему люди любят делать селфи
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку

Пожилая женщина сама впустила в дом злоумышленника
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский поступило заявление от 79-летней жительницы областного центра о том, что в дневное время из ее квартиры, путем свободного похищена сумка с денежными средствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЕАО.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что накануне к пострадавшей приходил «сотрудник фирмы» по установлению домофона и предлагал свои услуги. После его ухода из квартиры пропала сумка с деньгами в размере 4300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого к краже. Им оказался ранее судимый житель Биробиджана 1992 года рождения. Мужчина выбросил сумку за ближайшими гаражами, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Как выяснилось, чуть больше года назад подозреваемый уже похищал у пострадавшей телевизор, за что и был осужден.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке
23:04, 12 января 2017 Второй подросток покончил жизнь самоубийством за неделю на Дальнем Востоке

Ведется проверка

В Амурской области скончалась новорожденная девочка
22:21, 12 января 2017 В Амурской области скончалась новорожденная девочка

Следствие проводит проверку по факту смерти ребенка

В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
21:39, 12 января 2017 В жилой многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми

Проводится проверка

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
20:03, 12 января 2017 Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

Подробности устанавливаются

Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон
17:49, 12 января 2017 Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон

На продававшийся в Лесозаводске товар отсутствовали документы

Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке
17:20, 12 января 2017 Водитель иномарки не пропустил скорую к умирающему человеку на Камчатке

Проводится проверка

От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин
16:08, 12 января 2017 От петард и хлопушек в дни новогодних каникул в Приморье пострадали двое мужчин

Один из них навсегда потерял зрение