Биробиджанец дважды обокрал пенсионерку

Пожилая женщина сама впустила в дом злоумышленника

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский поступило заявление от 79-летней жительницы областного центра о том, что в дневное время из ее квартиры, путем свободного похищена сумка с денежными средствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЕАО.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что накануне к пострадавшей приходил «сотрудник фирмы» по установлению домофона и предлагал свои услуги. После его ухода из квартиры пропала сумка с деньгами в размере 4300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого к краже. Им оказался ранее судимый житель Биробиджана 1992 года рождения. Мужчина выбросил сумку за ближайшими гаражами, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Как выяснилось, чуть больше года назад подозреваемый уже похищал у пострадавшей телевизор, за что и был осужден.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.