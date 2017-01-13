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На границе России и Китая завершена подготовка к уникальному хоккейному матчу

Игра пройдет на льду реки Амур
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

14 декабря на льду сразятся детские и взрослые команды Амурской области и провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

В настоящее время на льду реки установлены хоккейная коробка, раздевалки, трибуны и палатки для обогрева. В предстоящие выходные взрослые команды из Благовещенска и Харбина сыграют на катке три периода по 10 минут, до этого на лед выйдут детские команды.

Обеспечивать безопасность проведения данного мероприятия будут спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС, водолазы. На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости.

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