Под влиянием поля повышенного атмосферного давления в Приморье сохраняется морозная погода. В континентальной части в ночные часы температура воздуха опускается до -20…-30°C, в прибрежных районах до -16…-20°C, временами усиливается северо-западный ветер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В пятницу, 13 января, на погоду Приморья начнет оказывать влияние высотный циклонический вихрь, который с юга Хабаровского края будет смещаться на Приморье. На большей части края пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температурный фон ночью от -17 до -30°C, на побережье -13...-18°C. Днём максимальная температура воздуха -13...-20°C, на востоке и на побережье теплее, -7...-12°C.
В субботу высотный центр будет покидать территорию Приморья, начнется рост атмосферного давления. Небольшой снег сохранится лишь местами. На побережье усилится северо-западный ветер. Температурный фон в большинстве районов существенно не изменится.
В воскресенье начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла. Фон как ночных, так и дневных температур будет выше на 3-5°C. На побережье сохранится сильный северный ветер (15-20 м/с).
Предстоящей ночью во Владивостоке сохранится погода без осадков, температура воздуха составит -15…-18°C. Во второй половине дняв пятницу возможен слабый снег. Ветер умеренный, вечером сильный. Температурный фон -11…-13°C.
В выходные дни во Владивостоке ожидается холодная ветреная погода. Ночью в субботу сохранится вероятность небольшого снега. Минимальная температура воздуха -16...-18°C. Днём без осадков температура около -10...-13°C. В воскресенье погода без осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днём -7...-9°C.
Завтра в Приморье ожидается снег
Под влиянием поля повышенного атмосферного давления в Приморье сохраняется морозная погода. В континентальной части в ночные часы температура воздуха опускается до -20…-30°C, в прибрежных районах до -16…-20°C, временами усиливается северо-западный ветер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
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