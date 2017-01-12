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Ученые научились заставлять дырки в зубах "заживать"

Препарат прошел испытание на мышах
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Ученые из Королевского колледжа Лондона нашли революционный способ лечить зубы. Оказывается, лекарство, купирующее некоторые симптомы болезни Альцгеймера, способно заставить зубы регенерировать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Популярную механику".

Зубы человека почти не восстанавливаются после повреждений. Маленькие участки случайно поврежденного дентина - второго после эмали слоя - иногда регенерируют, но этого недостаточно, чтобы заполнить большую полость в зубе, разрушенном травмой или кариесом. Поэтому стоматологам приходится заполнять «дырки» синтетическими материалами. Пломбы из таких материалов иногда держатся годами, но все-таки уступают живой ткани в прочности и долговечности.

Но теперь на смену пломбам может прийти лекарство Tideglusib (NP-12, NP031112), которое уже прошло несколько стадий клинических исследований как средство борьбы с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Его действующее вещество - небольшая органическая молекула-ингибитор киназы GSK3, фосфорилирующей ряд белков организма, в частности, факторы транскрипции, которые регулируют процессы деления клеток и апоптоза. В клетках пульпы связывание GSK3 стимулирует деление стволовых клеток и направляет их развитие по пути одонтобластов - клеток, длинные отростки (трубочки) которых формируют основу дентина.

Способностью Tideglusib «разрешать» восстановление утраченных клеток дентина воспользовались стоматологи. Учёные взяли коллагеновые губки, пропитали их лекарством и погрузили в небольшие (до 0,14 мм) полости в дентине мышиных зубов. Через шесть недель полости практически полностью заполнились новыми клетками.

Ученые (а с ними и все человечество) надеются, что скоро Tideglusib можно будет применять и для лечения человеческих зубов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Repiorts.

Полости в мышиных зубах заполнились новыми клетками за шесть недель. Фото: Vitor C. M. Neves, Rebecca Babb, Dhivya Chandrasekaran, Paul T. Sharpe / Scientific Reports.

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