Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Парам следует отдыхать друг от друга

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, сколько времени женщина может находиться с одним партнером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Результат показал, что после пяти лет отношений представительницы прекрасного пола начинают чувствовать усталость от партнера и готовы начать менять свою жизнь.

Спустя пять лет совместной жизни с мужчиной женщина становится раздражительной по любому поводу, однако смена партнера уменьшает уровень раздражительности.

По мнению ученых, парам следует заранее предпринимать какие-либо действия, чтобы сохранить отношения. Даже короткий «тайм-аут» может помочь сохранить теплые чувство друг к другу.