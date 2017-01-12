Ученые выяснили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые в ходе исследования выяснили, сколько времени женщина может находиться с одним партнером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.
Результат показал, что после пяти лет отношений представительницы прекрасного пола начинают чувствовать усталость от партнера и готовы начать менять свою жизнь.
Спустя пять лет совместной жизни с мужчиной женщина становится раздражительной по любому поводу, однако смена партнера уменьшает уровень раздражительности.
По мнению ученых, парам следует заранее предпринимать какие-либо действия, чтобы сохранить отношения. Даже короткий «тайм-аут» может помочь сохранить теплые чувство друг к другу.