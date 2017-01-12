Хозяина магазина в Приморье накажут за одеколон

На продававшийся в Лесозаводске товар отсутствовали документы

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются межведомственные рейды Роспотребнадзора и полиции, цель которых - выявление и изъятие из оборота непищевой спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации в декабре 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Так, за 11 января было проверено 12 торговых точек региона.

Так, в магазине на улице Щорса в городе Лесозаводск была установлена продажа 23 флаконов одеколона и лосьонов для лица объемом 50-100 мл с содержанием спирта 25-60%: на товар отсутствовали документы.

Продажа данной косметической продукции приостановлена, к продавцу будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством" "Боярышник" умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками Роспотребнадзора были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии.

Роспотребнадзор продолжает отслеживать ситуацию.